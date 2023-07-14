نصائح نفسية لاستقبال نتيجة الثانوية العامة: «بلاش اللوم الزيادة» 

قدمت الدكتورة صفاء محمود حمودة، أستاذ مساعد الطب النفسي في كلية الطب بجامعة الأزهر مجموعة من النصائح النفسية لاستقبال نتيجة الثانوية العامة دون الوقوع في فخ القلق والتوتر والمبالغة في ردود الفعل، أهمها الهدوء، والتفكير في الكليات التي تناسب احتياجات العصر بدلًا من الاهتمام بكليات القمة التي تجعلهم يشعرون بالإحباط حال عدم الوصول إليها.

نصائح نفسية لاستقبال نتيجة الثانوية العامة

ما زال هناك وقت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة يحصل فيه الأبناء على الراحة ويتخلون عن القلق الذي لازمهم الأيام الماضية، إذ وجهت صفاء حمودة نصائح للأبناء خلال حديثها لـ«الوطن»، قائلةً: «استقبال نتيجة الثانوية العامة أولًا لو احنا مقصرناش ودا جزء مهم جدًا، النصيحة ليهم إنهم عملوا اللي عليهم بالتالي النتيجة دي جزء منها توفيق ربنا، وبعض الناس حصلهم ظروف خارجة عن ارادتهم وبردو يبقى عارفين ان دا نصيبهم وقدرالله وماشاء فعل وفي نقطة مهمة دايما يكون عندنا خطة بديلة في الكلية اللي عايز ادخلها، لو الكلية اللي عايزها ربنا موفقنيش ليها او المجموع مجاش أبدأ افكر برة الصندوق شوية وأبعد عن التفكير الكلاسيكي زي طب وصيدلة وأشوف الكلية اللي محتاجها سوق العمل».

نصيحة للأمهات قبل نتيجة الثانوية العامة

لا بد أن يفكر الأهل قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة في الكليات التي تناسب طموح أبنائهم، وبالتحديد الأمهات يجب أن يؤمنَ بقدرات أبنائهن الإبداعية في أي مجال مناسب له ولا يشترط أن يكون مجاله طب أو هندسة، لأن سوق العمل الأن أصبح يحتاج إلى التكنولوجيا والأعمال الحرفية وغيرها من المجالات التي لم تكن في الماضي تلقى اهتمامًا كبيرًا: «بالنسبة للأمهات أشوف الكلية اللي تناسب إمكانيات ابني ده عشان ميبقاش استخسار مجموعة وبس على سبيل المثال اهالي كتير بتدخل أبنائها كليات قمة وهما مش حابين الدراسة ولا الكلية وبالتالي بيكون الفشل النتيجة النهائية وبعد ظهور النتيجة يتوقفوا عن اللوم، وإن أي مكان هيبدعوا فيه ونساعدهم على دا بدل ما يندم باقي عمره، ويزعل لو احنا متأكدين إنه عمل اللي عليه»