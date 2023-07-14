خطط أولياء الأمور بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. للراحة عنوان

انتهت رحلة امتحانات الثانوية العامة 2023 التي شهدت فترات شد عصبي وتوتر وقلق في الكثير من البيوت، لذا مع نهاية يوم آخر مادة رصدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية خطط أولياء الأمور للإجازة، وكانت أبرز غجاباتهم هي الراحة والهدوء فقط، مع التخطيط لقضاء رحلات أسرية يستمتع فيها الأهل والآباء بجو الصيف.

ماذا يفعل أولياء الأمور بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة؟

سألت «الحزاوي» لأولياء الأمور عن خطتهم بعد نهاية ماراثون الثانوية العامة، وخلال الإجابات التي تلقتها قالت إحدى أولياء الأمور إن خطتها هي الراحة والنوم بعد أيام طويلة من السهر والتوتر، بجانب شراء ملابس الجامعة بصحبة ابنتها.

وكان المصيف عنوان لأسر أخرى قرروا فك الحظر عن أبنائهم، إذ قالت إحدى أولياء الأمور إنها قررت الذهاب لمصيف عقب انتهاء الامتحانات، قبل ظهور النتيجة لأخذ قسط من الهدوء والراحة بعد رحلة ضغط نفسي دام سنة كاملة.

الأمهات الجندي المجهول في حياة الأبناء

وقالت «الحزاوي»، إن أمهات طلاب الثانوية العامة هن أكثر من يستحق الشكر والتقدير في تلك المرحلة منذ بدايتها، وهن الجندي المجهول في حياة أولادهن، يتحملن كل الأعباء ويتحول البيت إلى معسكر يشهد تغيرات كثيرة لتفاصيل الحياة، لا وقت للراحة والاستمتاع بدخول شهر رمضان الكريم أو الأعياد وفي أثناء فترة المراجعات النهائية، أما بالنسبة لطالب الثانوية العامة قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة، قالت «الحزاوي» إن عليهم التخلص من القلق أيا كانت النتيجة وأن الصالح هو ما قدره لك الله لهم، والبعد عن الفكر المترسخ بشأن كليات القمة التي لا وجود لها وبسبب حاجة المجتمع لجميع التخصصات عليه أن يدرس ما يريد.