وزير التعليم: ضبط الغشاشين في الثانوية العامة وحرمانهم من الامتحانات عامين

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إن امتحانات الثانوية العامة لم تشهد واقعة تسريب واحدة منذ عام 2016، لوجود جهة أمنية كبيرة مسؤولة عن تأمين الامتحانات على مستوى الجمهورية.

منع عقد امتحانات للثانوية العامة في هذه اللجان

وقال الوزير، خلال فيديو نشره المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، إنه تم منع عقد امتحانات للثانوية العامة في أي لجنة شهدت وقائع غش خلال الأعوام الماضية، كما تم منع التحويل لتلك اللجان، لإحكام السيطرة عليها.

تغيير رؤساء اللجان خلال فترة الامتحانات

وأوضح الوزير أنه كان يتم تغيير رؤساء اللجان خلال فترة الامتحانات لمزيد من إحكام السيطرة عليها تمامًا، مشيرا إلى أن الطالب الذي يصور الأسئلة يتم على ضبطه خلال خمس دقائق فقط وحرمانه من الامتحانات من عام إلى عامين.

وكان طلاب الثانوية العامة أنهوا امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 ، اليوم الخميس للشعبتين العلمي والأدبي، في الوقت الذي كشف فيه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد الإعلان عن نتجية الثانوية العامة في الأول من أغسطس المقبل.