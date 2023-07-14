مراسل قناة القاهرة الإخبارية بالخرطوم: قمة دول الجوار طمأنت السودانيين

أكد محمد إبراهيم مراسل القاهرة الإخبارية بالعاصمة السودانية الخرطوم، أن قمة دول الجوار تسببت في ارتياح كبير للسودانيين خاصة أنها جمعت معظم دول الجوار وناقشت الأزمة التي تعيشها البلاد، ودمرت الكثير من ممتلكات المواطنين.

الحكومة السودانية ترحب بمخرجات هذه القمة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد عبدالرحمن في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن الحكومة السودانية أصدرت بيانا رحبت خلاله بمخرجات هذه القمة التي شخصت الأزمة التي تعيشها السودان.

تأثير مصر على السودان

ولفت إلى أن الدول المشاركة في القمة لها تأثير كبير، لافتًا أن الدولة المستضيفة وصاحبة المبادرة مؤهلة لطي الخلافات واغلاق صفحة الحرب التي تعيشها الخرطوم باعتبار أن مصر والسودان لديهم ارتباط قديم وعلاقات أزلية وبالتالي المزاج السوداني والمصري واحد متوقعًا أن يكون تأثير الجانب المصري على السوداني كبير.

وأشار لوجود اهتمام كبير من السودانيين وتعليقات كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وارتياح لمخرجات هذه القمة التي تحدثت عن وجوب وقف إطلاق النار.