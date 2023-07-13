«القاهرة الإخبارية»: بايدن يتعهد بالدفاع عن كل شبر من أراضي دول الناتو

وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، التي عقدت في مدينة فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، هذا الأسبوع، بأنها «مثمرة للغاية»، وتعهد بحماية كل شبر من أراضي الدول الأعضاء في حلف الأطلسي، بما في ذلك فنلندا، وفقاً لما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم الخميس.

سنواصل دعمنا لأوكرانيا

وقال بايدن: «الولايات المتحدة ملتزمة تجاه فنلندا، وملتزمة تجاه حلف شمال الأطلسي، وهذه الالتزامات راسخة بشدة».

وقال الرئيس الأمريكي وزعماء دول الشمال الأوروبي، اليوم الخميس، في بيان مشترك إنهم سيواصلون دعمهم لأوكرانيا مهما كلفهم الأمر.

وبعد قمة بين بايدن ورئيس فنلندا ورؤساء وزراء السويد والدنمارك والنرويج وأيسلندا في العاصمة الفنلندية، قال الزعماء إن دول الشمال الأوروبي مستعدة لتعزيز تعاونها الأمني ​​والدفاعي مع الولايات المتحدة.