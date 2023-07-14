حزب المؤتمر السوداني لـ«القاهرة الإخبارية»: كلمة الرئيس السيسي أثلجت صدور السودانيين

أكد شريف عثمان الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني والقيادي بالمجلس المركزي للحرية والتغيير أن الشعب السوداني كان يتابع ويترقب أخبار قمة دول جوار السودان التي عٌقدت في القاهرة لافتًا إلى اهتمام السودانيين بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة.

كلمة الرئيس السيسي والحضور أثلجت صدور السودانيين

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبدالرحمن في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن كلمة الرئيس السيسي والحضور أثلجت صدور السودانيين عقب تأكيد رغبة الرئيس السيسي ودول الجوار في ايقاف الحرب بالاضافة لكلمات المواساة والتضامن مع الشعب السوداني لما يمر به من مصاب عظيم نتيجة لهذه الحرب التي تجري منذ قرابة 90 يوما.

التحول الديمقراطي في السودان

وأشار إلى أن السودانيين تابعوا بإنصات وسعادة القمة وشعروا أن دول الجوار تأخذ الوجهة والقرارات الصحيحة التي من شانها إيقاف الحرب وأن تمضي بالسودان لمسار السلام واستعادة مسار التحول الديمقراطي.

وتوقع الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني والقيادي بالمجلس المركزي للحرية والتغيير أن يكون للقمة تأثير إيجابي على مجمل الأوضاع في السودان لافتًا إلى أن قوى الحرية والتغيير أصدرت بيانا لتأييد القمة ومخرجاتها مشددًا على أن مصر تستحق الإشادة على هذا الدور الكبير وهذا النجاح في القمة التي حظيت بإجماع السودانيين والسودانيات.