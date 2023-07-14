مواعيد قطار رقم «مرسى مطروح – القاهرة».. يصل القاهرة 10 مساء

حددت هيئة السكك الحديدية مواعيد قطار رقم «942 - 943» على خط «مرسى مطروح – القاهرة»، لافتة إلى دخول برج الإشارات الرئيسي بمحطة أبوصوير في الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خطى «بنها / الزقازيق / الإسماعيلية / بورسعيد – الزقازيق / أبو كبير»، في إطار أعمال تطوير المنظومة.

مواعيد قطار رقم «942 - 943»

- يقوم القطار من مرسى مطروح الساعة 14:30.

- يصل إلى العلمين الساعة 16:43 ويتحرك منها الساعة 16:54.

- يصل إلى الحمام الساعة 17:36 ويتحرك منها الساعة 17:46.

- يصل إلى برج العرب الساعة 17:57 ويتحرك منها الساعة 18:03.

- يصل إلى محرم بك الساعة 19:00 ويتجرك منها الساعة 19:15.

- يمر على محطة أبيس الساعة 19:30.

- يصل إلى دمنهور الساعة 20:03 ويتحرك منها الساعة 2:06.

- يصل إلى محطة طنطا الساعة 20:45 ويتحرك منها الساعة 20:50.

- يصل إلى محطة بنها الساعة 21:17 ويتحرك منها الساعة 21:20.

- يصل إلى محطة القاهرة الساعة 21:55.

مزايا تحديث نظم إشارات السكك الحديدية

- استبدال النظام الحالي الميكانيكى القديم بآخر إلكتروني حديث.

- زيادة عدد الرحلات في اليوم.

- تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

- تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة.

- يسهم في تزويد المزلقانات بأنظمة تحكم وبوابات أوتوماتيكية.

- يسهم في الحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات.

- نظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي إشارة في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.