مواعيد قطار رقم «مرسى مطروح – القاهرة».. يصل القاهرة 10 مساء
كتب:
كريم روماني
09:06 ص | الجمعة 14 يوليو 2023
حركة القطارات- صورة أرشيفية
حددت هيئة السكك الحديدية مواعيد قطار رقم «942 - 943» على خط «مرسى مطروح – القاهرة»، لافتة إلى دخول برج الإشارات الرئيسي بمحطة أبوصوير في الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خطى «بنها / الزقازيق / الإسماعيلية / بورسعيد – الزقازيق / أبو كبير»، في إطار أعمال تطوير المنظومة.
مواعيد قطار رقم «942 - 943»
- يقوم القطار من مرسى مطروح الساعة 14:30.
- يصل إلى العلمين الساعة 16:43 ويتحرك منها الساعة 16:54.
- يصل إلى الحمام الساعة 17:36 ويتحرك منها الساعة 17:46.
- يصل إلى برج العرب الساعة 17:57 ويتحرك منها الساعة 18:03.
- يصل إلى محرم بك الساعة 19:00 ويتجرك منها الساعة 19:15.
- يمر على محطة أبيس الساعة 19:30.
- يصل إلى دمنهور الساعة 20:03 ويتحرك منها الساعة 2:06.
- يصل إلى محطة طنطا الساعة 20:45 ويتحرك منها الساعة 20:50.
- يصل إلى محطة بنها الساعة 21:17 ويتحرك منها الساعة 21:20.
- يصل إلى محطة القاهرة الساعة 21:55.
مزايا تحديث نظم إشارات السكك الحديدية
- استبدال النظام الحالي الميكانيكى القديم بآخر إلكتروني حديث.
- زيادة عدد الرحلات في اليوم.
- تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.
- تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة.
- يسهم في تزويد المزلقانات بأنظمة تحكم وبوابات أوتوماتيكية.
- يسهم في الحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات.
- نظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي إشارة في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.