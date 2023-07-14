رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مواعيد قطار رقم «مرسى مطروح – القاهرة».. يصل القاهرة 10 مساء

كتب:

كريم روماني
09:06 ص | الجمعة 14 يوليو 2023
حركة القطارات- صورة أرشيفية

حركة القطارات- صورة أرشيفية

حددت هيئة السكك الحديدية مواعيد قطار رقم «942 - 943» على خط «مرسى مطروح – القاهرة»، لافتة إلى دخول برج الإشارات الرئيسي بمحطة أبوصوير في الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خطى «بنها / الزقازيق / الإسماعيلية / بورسعيد – الزقازيق / أبو كبير»، في إطار أعمال تطوير المنظومة.

مواعيد قطار رقم «942 - 943»  

- يقوم القطار من مرسى مطروح الساعة 14:30.

- يصل إلى العلمين الساعة 16:43 ويتحرك منها الساعة 16:54.

- يصل إلى الحمام الساعة 17:36 ويتحرك منها الساعة 17:46.

- يصل إلى برج العرب الساعة 17:57 ويتحرك منها الساعة 18:03.

- يصل إلى محرم بك الساعة 19:00 ويتجرك منها الساعة 19:15.

- يمر على محطة أبيس الساعة 19:30.

- يصل إلى دمنهور الساعة 20:03 ويتحرك منها الساعة 2:06.

- يصل إلى محطة طنطا الساعة 20:45 ويتحرك منها الساعة 20:50.

- يصل إلى محطة بنها الساعة 21:17 ويتحرك منها الساعة 21:20.

- يصل إلى محطة القاهرة الساعة 21:55.

مزايا تحديث نظم إشارات السكك الحديدية

- استبدال النظام الحالي الميكانيكى القديم بآخر إلكتروني حديث.

- زيادة عدد الرحلات في اليوم.

- تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

- تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة.

- يسهم في تزويد المزلقانات بأنظمة تحكم وبوابات أوتوماتيكية.

- يسهم في الحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات.

- نظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي إشارة في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

اقرأ المزيد:

تعديل مواعيد بعض القطارات على خطوط السكك الحديدية بالوجه البحري

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات والعكس اليوم الأربعاء

«الداخلية» تضبط لصوص الأسلاك الكهربائية وأجزاء القطارات في حملات أمنية

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات والعكس اليوم الثلاثاء

تعديل مواعيد بعض القطارات على خطوط السكة الحديد
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.