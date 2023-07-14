تعديل مواعيد بعض القطارات على خطوط السكك الحديدية بالوجه البحري

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل مواعيد بعض القطارات على خطوط الهيئة بالوجه البحري، اليوم الجمعة، موضحة أنه تقرر تعديل موعد قيام قطار 921 مكيف «القاهرة - الإسكندرية» ليقوم الساعة 7:10 مساءً بدلاً من الساعة 7:00 مساءً، وتعديل موعد قيام قطار 31 تهوية ديناميكية «شبرا الخيمة - الإسكندرية»، ليقوم الساعة 8:40 مساءً بدلاً من الساعة 6:55 مساءً.

تفاصيل تعديلات مواعيد القطارات

- تعديل موعد قيام قطار 934 مكيف «الإسكندرية - الأقصر» ليقوم الساعة 10:25 مساءً بدلاً من الساعة 10:15 مساءً.

- تعديل موعد قطار 36 تهوية ديناميكية «الإسكندرية - طنطا» ليقوم الساعة 10:35 مساءً بدلاً من الساعة 10:25 مساءً.

- تعديل موعد قيام قطار 3010 ثالثة مكيفة «بورسعيد - الإسكندرية» ليقوم الساعة 4:20 مساءً بدلاً من الساعة 4:10 مساءً.

- تعديل مواعيد قطارات أرقام «3021 – 32 – 942».

- تعديل موعد قيام قطار 921 مكيف «القاهرة - الإسكندرية» ليقوم الساعة 7:10 مساءً بدلاً من الساعة 7:00 مساءً.

- تعديل موعد قيام قطار 31 تهوية ديناميكية «شبرا الخيمة - الإسكندرية» ليقوم الساعة 8:40 مساءاً بدلاً من الساعة 6:55 مساءً.