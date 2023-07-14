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تعديل مواعيد بعض القطارات على خطوط السكك الحديدية بالوجه البحري

كتب:

كريم روماني
08:45 ص | الجمعة 14 يوليو 2023
حركة القطارات- صورة أرشيفية

حركة القطارات- صورة أرشيفية

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل مواعيد بعض القطارات على خطوط الهيئة بالوجه البحري، اليوم الجمعة، موضحة أنه تقرر تعديل موعد قيام قطار 921 مكيف «القاهرة - الإسكندرية» ليقوم الساعة 7:10 مساءً بدلاً من الساعة 7:00 مساءً، وتعديل موعد قيام قطار 31 تهوية ديناميكية «شبرا الخيمة - الإسكندرية»، ليقوم الساعة 8:40 مساءً بدلاً من الساعة 6:55 مساءً.

تفاصيل تعديلات مواعيد القطارات

- تعديل موعد قيام قطار 934 مكيف «الإسكندرية - الأقصر» ليقوم الساعة 10:25 مساءً بدلاً من الساعة 10:15 مساءً.

- تعديل موعد قطار 36 تهوية ديناميكية «الإسكندرية - طنطا» ليقوم الساعة 10:35 مساءً بدلاً من الساعة 10:25 مساءً.

- تعديل موعد قيام قطار 3010 ثالثة مكيفة «بورسعيد - الإسكندرية» ليقوم الساعة 4:20 مساءً بدلاً من الساعة 4:10 مساءً.

- تعديل مواعيد قطارات أرقام «3021 – 32 – 942».

- تعديل موعد قيام قطار 921 مكيف «القاهرة - الإسكندرية» ليقوم الساعة 7:10 مساءً بدلاً من الساعة 7:00 مساءً.

- تعديل موعد قيام قطار 31 تهوية ديناميكية «شبرا الخيمة - الإسكندرية» ليقوم الساعة 8:40 مساءاً بدلاً من الساعة 6:55 مساءً.

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.