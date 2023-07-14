وظائف خالية بمرتبات مجزية بإحدى شركات تمويل المشروعات.. اعرف الشروط

يسعى الكثيرون من الشباب من الحاصلين على شهادة المؤهل الدراسي الخاصة بهم، سواء كانت تلك المؤهلات عالية أو متوسطة؛ للبحث عن فرص عمل تكون مناسبة لهم ولمجال دراستهم، وتحديدًا تلك التي تتيح لعم فرصة الحصول على مرتبات عالية، ما يجعل وزارة الشباب والرياضة تحرص على توفير وظائف خالية في جميع المجالات ومختلف الشركات؛ لمساعدتهم على تحقيق الريادة في المجتمع.

وأعلنت وزاره الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية عن وظائف خالية للشباب، بالتعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» وشركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، إذ يتم تنظيم يوم مفتوح للتوظيف لشركة تمويلي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ونوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل الملتقى والشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف، والتي جاءت كالتالي:

تفاصيل الملتقى التوظيفي

حددت وزارة الشباب والرياضة موعد ومكان الملتقى التوظيفي، على أن يكون يوم الاثنين الموافق 17 يوليو الجاري، بفرع كفر الشيخ الموجود في نهاية شارع المصنع بجوار مغاوري للأثاث، ليبدأ في تمام الساعة 9:30 صباحا، ويستمر حتى الساعة 3 عصرا.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف الخالية حاصل على مؤهل عالٍ ومتوسط من الذكور والإناث.

- ألا يقل سن المتقدم للوظائف عن 21 عامًا، وألا يزيد على 35 عامًا.

حقوق ومميزات الوظائف

- تمنح الشركة للعاملين بها مرتب ثابت إضافة إلى حوافز.

- تمنح الشركة العاملين بها تأمين طبي واجتماعي.

- توفر الشركة للعاملين بها بوليصة تأمين على الحياة.

- توفر الشركة للموظفين دورات تدريبية.

- ساعات العمل تصل إلى 8 ساعات يوميا، بدءًا من الـ9 صباحا وحتى الساعة الـ5 مساء.

- يومان إجازة في الأسبوع وهما الجمعة والسبت.