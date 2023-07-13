وظائف خالية في سلسلة مطاعم وجبات سريعة شهيرة.. مرتبات مجزية وتأمينات

تحرص وزارة الشباب والرياضة على توفير فرص عمل للشباب في جميع المجالات المختلفة، في إطار حرصها على مساعدة الشباب على العمل لتحقيق الريادة في المجتمع.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية، عن وظائف خالية للعمل في إحدى الشركات المالكة لسلسلة مطاعم وجبات سريعة شهيرة، والتي تطلب للتعيين محاسبين تكاليف لديهم خبرة 5 سنوات، ومحاسبين فروع لديهم خبرة عامين، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات العمل في الوظائف الخالية المعلن عنها من جانب وزارة الشباب والرياضة، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف الشباب والرياضة

- أماكن العمل تكون في مدينة نصر.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة سابقة في مجال الأغذية والمشروبات والمطاعم.

- يفضل أن يكون المتقدم من سكان القاهرة والقليوبية.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه موقف واضح من الجيش.

حقوق ومميزات وظائف وزارة الشباب والرياضة

- تمنح الشركة للعاملين بها راتب مجزي.

- يصل عدد ساعات العمل إلى 8 ساعات يوميا. - تمنح الشركة للعاملين بها يومين إجازة أسبوعيا.

- توفر الشركة للعاملين بهل تأمين صحي واجتماعي.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة، واختيار المنشور الخاص بالوظائف، ثم ملء الاسامارة ابخاضة بتثديم طلب التوظيف الموجودة في المنشور.