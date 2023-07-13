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عاجل.. وفاة الدكتور ياسر عبد القادر أستاذ الأورام بطب قصر العيني

كتب:

نهى نصر
11:25 م | الخميس 13 يوليو 2023
الدكتور ياسر عبد القادر

الدكتور ياسر عبد القادر

توفى منذ قليل، العالم المصري الدكتور ياسر عبد القادر أستاذ علاج الأورام بكلية طب قصر العيني، واستشاري علاج الأورام بمستشفى دار الفؤاد، وأحد أهم أساتذة علاج الأورام بالعالم، بعد صراع مع المرض.

وفاة الدكتور ياسر عبد القادر 

نشر أحد أصدقاء الدكتور ياسر خبر وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات مؤثرة، قائلا: «توفى إلى رحمة الله الصديق الغالي المحترم الخير دكتور ياسر عبد القادر أستاذ علاج الأورام بكلية طب قصر العيني، واستشاري علاج الأورام بمستشفى دار الفؤاد، وكنت أغلى جار، ومفيش حد عرفك إلا لما حبك وحس أنك قريب جدا من قلبه.. الله يرحمك ويصبر أسرتك الكريمة الغالية يا أعز الناس.. في الجنة ونعيمها بإذن الله».

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