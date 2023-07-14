محمد هنيدي يكرر التعاون مع 4 فنانين في فيلمه الجديد.. منهم لطفي لبيب

قرر الفنان محمد هنيدي فى فيلمه الجديد مرعي البريمو أن يعيد العمل مرة أخرى مع عدد من الفنانين الذين شاركوا معه فى أعمال سابقة وحققوا سويا نجاحا كبيرا يتذكره الجمهور حتى الآن.

فنانون يعودون للتعاون مع محمد هنيدي

وأعلن الفنان محمد هنيدي عبر صفحته الفنانين الذين يشاركون معه مجددا، وعلى رأسهم الفنان لطفى لبيب الذي كتب عنه قائلا: «وعلى سبيل الجمال.. عايزين تحية خاصة وكبيرة جدا جدا لعم لطفي لبيب.. اللي بينور فيلم مرعي البريمو وقولوله كل اللي تحبوا تقولوه.. هو هيشوف كل كلامكم»، إذ عمل معه فى فيلم «يا أنا يا خالتى» وحققا نجاحا كبيرا سويا.

ويوجد أيضا الفنان علاء مرسي الذي أعلن هنيدي مشاركته عبر صفحته قائلا: «صديقي الصدوق وصديق العمر راجع تاني وهنعمل أحلى دويتو.. بموته في الفيلم 5 مرات ومبيموتش علاء مرسي»، وتعاونا من قبل فى فيلمي يا أنا يا خالتي وعندليب الدقي.

غادة عادل تعود للعمل مع محمد هنيدي مجددا

ويعاود الفنان محمد هنيدي تعاونه مرة أخرى مع الفنانة غادة عادل حيث أعلن عبر صفحته قائلا: «ومن جديد راجعين أنا وغادة تاني.. مين يقدر يقول ده الفيلم رقم كام اللي اعمله مع غادة؟!» وذلك بعدما تعاونا من قبل فىي عدة أفلام أبرزها فيلم صعيدي فى الجامعة الأمريكية.

وينضم اليهم أيضا الفنان محمد محمود، حيث كتب هنيدي عبر صفحته قائلا: «كان بيثبتني في أمير البحار ودلوقتي أنا بثبته في مرعي البريمو حبيبي وأخويا محمد محمود».