محمد هنيدي يطرح البوستر الدعائي لفيلم «البريمو»

طرح الفنان محمد هنيدي، البوستر الدعائي لفيلمه الجديد البريمو، الذي انتهى من تصويره مؤخرًا، تمهيدًا لطرحه في موسم أفلام صيف 2023، إذ سيُعرض في شهر أغسطس المقبل.

وظهر محمد هنيدي، على بوستر فيلم «البريمو»، بمفرده فقط، إذ يرتدي الجلباب الصعيدي، وتبدو على وجه علامات الدهشة، وهو يقف خلف بطيخة، وعلق عليها قائلًا: «المرعي البريمو.. استنوا مفاجأة وفيلم على أعلى مستوى بإذن الله تعالى».

وأضاف محمد هنيدي، «عارف إن في ناس ممكن ميكنش عاجبها بعض الأفلام اللي فاتت.. بس مع الفيلم ده بوعدكم إن هنيدي راجع بكل قوته من جديد مع المخرج الكبير سعيد حامد».

فيلم البريمو، يُعيد التعاون بين محمد هنيدي وسعيد حامد، بعد غياب دام نحو 21 عامًا تقريبًا، منذ فيلم «صاحب صاحبه» عام 2001، ويُشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين، منهم غادة عادل، وعلاء مرسي، ومصطفى أبوسريع ومحمد محمود، وغيرهم والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

ويُجسد محمد هنيدي، دور مواطن من إحدى محافظات الصعيد، يعمل في تجارة البطيخ، ويواجه العديد من المواقف الكوميدية.