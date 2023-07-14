شهدت أسعار الريال خلال الفترة الماضية استقرارا ملحوظا مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، حيث سجل الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 8.22 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء، حيث تستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 14-7-2023 في البنوك المصرية، حسب ما أعلنته البنوك على مواقعها الرسمية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي للبيع في البنك المركزي المصري: 8.22 جنيه.

سعر الريال السعودي للشراءفي البنك المركزي المصري: 8.24 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي للبيع: 8.22 جنيه.

سعر الريال السعودي للشراء: 8.19 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي للبيع: 8.22 جنيه.

سعر الريال السعودي للشراء: 8.19 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سعر الريال السعودي للبيع: 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي للشراء: 8.03 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي للبيع: 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي للشراء: 8.21 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي للبيع: 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي للشراء: 8.18 جنيه.