إقبال كثيف على شواطئ الإسكندرية بعد هدوء الأمواج.. «البحر سجادة»

شهدت شواطئ الإسكندرية هدوء الأمواج خلال إجازة «الويك إند» الحالية، بعد ارتفاعها طوال الأيام الماضية، حيث أصبحت السباحة آمنة للمرة الأولى منذ أسبوع بعد انخفاض الأمواج، وهو ما يطلق عليه أهالي الإسكندرية «البحر سجادة».

وبحسب الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، فإن نسب إشغال شواطئ الإسكندرية شرقا ارتفعت بشكل كبير في الويك اند، هربا من ارتفاع الحرارة التي تسجل 36 درجة مئوية، بحسب هيئة الأرصاد الجوية، وهو الأمر الذي دفع المواطنين للهروب إلى شواطئ الإسكندرية بالتحديد القطاع الشرقي الذي رفع الرايات الخضراء، ما يعني أن منسوب الأمواج معتدل والسباحة آمنة.

شواطئ الإسكندرية كاملة العدد

وأكدت «مصايف إسكندرية» اليوم، أن شواطئ القطاع الشرقي بالإسكندرية شهدت نسب إشغال عالية قاربت في بعض الشواطئ على الامتلاء منذ الساعات الأولى صباح الجمعة، منها شواطئ سجلت 100% مثل ميامي والسرايا.

رايات شواطئ الإسكندرية اليوم

وأشارت «المصايف» إلى رفع الرايات الخضراء على شواطئ القطاع الشرقي في الإسكندرية، ما يعنى إن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه، وذلك عكس شواطئ غرب الإسكندرية التي تباينت فيها الرايات ما بين صفراء وحمراء.