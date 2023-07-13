هدوء الأمواج على شواطئ الإسكندرية غدا.. فرصة للاستمتاع في «الويك اند»

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن معدل ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية، غدًا، إذ تتراوح من 1 إلى 1.5 متر ما يعني أنها هادئة وبالتالي يجري رفع الرايات الخضراء مع أجواء صيفية مرتفعة الحرارة تصل لـ36 مئوية، والمحسوسة 38 مئوية ما يجعلها فرصة لقضاء وقت مميز على البحر خلال إجازة «الويك إند».

اعتدال الأمواج على شواطئ الإسكندرية

وبحسب الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، فإنه يجري إعلان الرايات حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، وهو ما يعني أن الرايات على شواطئ الإسكندرية غدًا ستكون خضراء مع رؤية شواطئ العجمي وتحديد الرايات المناسبة لها كونها مفتوحة ويزداد الخطورة بها.

حقوق وواجبات المصطافين على شواطئ الإسكندرية

وأكدت مصايف الإسكندرية، على رواد الشواطئ عدم السماح لأحد على إجبارهم على دفع إكرامية، موضحين أن دورات المياه ووحدات تغير الملابس مجاناً، مطالبين بالتواصل مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عبر أرقام الهواتف المعلقة بالشواطئ في حال حدوث ذلك.

كما شددت على عدم الخروج من الشاطئ بملابس البحر أو بملابس غير لائقة حفاظًا على الآداب العامة، والالتزام بالحفاظ على نظافة شواطئ الإسكندرية.