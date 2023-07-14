الصحة تنعى الدكتور ياسر عبدالقادر رئيس لجنة مبادرة الكشف المبكر عن الأورام

ينعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور ياسر عبدالقادر أستاذ علاج الأورام بكلية الطب قصر العيني جامعة القاهرة، وأحد رواد علاج الأورام في مصر والشرق الأوسط، ورئيس اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية لعلاج الأورام السرطانية -داعيا المولى عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

رئيس جامعة القاهرة

من ناحية أخرى، نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الدكتور ياسر عبد القادر أستاذ علاج الأورام بكلية الطب قصر العيني جامعه القاهرة، والذي وافته المنية مساء أمس.

رئيس الجامعة يعرب عن تعازيه

وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه لأسرة الجامعة وكلية الطب ومعهد الأورام، وأسرة الفقيد، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

يذكر أن الدكتور ياسر عبد القادر أستاذ علاج الأورام بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة ومدير مركز قصر العيني لعلاج الأورام سابقًا، ورئيس اللجنة العلمية لمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام.