قناة القاهرة الإخبارية: القنابل العنقودية سلاح سيئ السمعة

أكد رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية من العاصمة الأمريكية واشنطن أن الولايات المتحدة فكرت كثيرًا قبل منح أوكرانيا الذخائر العنقودية نظرًا لأن هذا السلاح أصبح سيئ السمعة لأثره على المدنيين في مناطق الصراع حتى بعد انتهاء الصراعات.

هذه القنابل تبقى لسنوات وقد تنفجر فيما بعد

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية رغدة أبوليلة عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن هذه القنابل حينما تسقط في المناطق الآهلة بالسكان وتنقسم تبقى لسنوات وسنوات وقد تصيب فيما بعد طفل أو امرأة أو رجل مسن وتنفجر فيه بقايا هذه القنابل.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة حظرت استخدام هذه الأسلحة ومنعتها لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها تمنع تصدير هذه الذخائر لأي دولة أخرى وتمنع استخدامها لغير القوات الأمريكية ولكنها استثنت أوكرانيا من هذه القاعدة وأن هذا هو سبب تعليق الرئيس الأمريكي جو بايدن على هذا القرار ووصفه بالصعب.

منح القنابل العنقودية لأوكرانيا

ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية ترى أن هذا القرار هو القرار الصحيح رغم تحفظ بعض الحلفاء الغربيين على منح القنابل العنقودية لأوكرانيا.