أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، انطلاق امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي بكفر الشيخ، غدا السبت 15 يوليو، على مستوى نطاق جميع الإدارات التعليمية في كفر الشيخ.

جدول امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي في كفر الشيخ

وقال مسؤول بمديرية التربية والتعليم، في تصريحات لـ«الوطن»، إن جدول امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي في كفر الشيخ كالتالي:

- السبت 15 يوليو: امتحان مادة اللغة العربية، من الساعة 9 صباحا - 12 ظهرا.

- الأحد 16 يوليو: امتحان مادة رياضيات، من الساعة 9 صباحا - 12 ظهرا.

- الإثنين 17 يوليو: امتحان مادة الكيمياء، من الساعة 9 صباحا - 12 ظهرا.

- الثلاثاء 18 يوليو: امتحان مادة الأحياء، من الساعة 9 - 10:30 صباحا، ومادة التاريخ من 11 صباحا حتى 12:30 ظهرا.

- الأربعاء 19 يوليو: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، من الساعة 9 - 10:30 صباحا، ومادة الفلسفة والمنطق، من الساعة 11 - 12:30 ظهرا.

- السبت 22 يوليو: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، من الساعة 9 - 11:30 صباحا.

- الأحد 23 يوليو: امتحان مادة الفيزياء، من الساعة 9 - 10:30 صباحا.

امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي في كفر الشيخ

واستعدت 13 إدارة تعليمية في كفر الشيخ لخوض غمار امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي، من خلال تجهيز اللجان لاستقبال الطلبة.