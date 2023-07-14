ميمي جمال وأحفادها ضيوف برنامج معكم منى الشاذلي اليوم

تظهر الفنانة ميمي جمال مساء اليوم الجمعة ضيفة على إحدى حلقات برنامج معكم الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي عبر شاشة قناة cbc وذلك فى تمام الساعة الحادية عشر مساءا .

اليوم ميمي جمال ضيفة منى الشاذلي

وتظهر الفنانة ميمي جمال فى برنامج معكم منى الشاذلي مع عائلتها مكونة من بناتها وأحفادها وذلك فى أجواء يملؤها الفرح والعديد من الألعاب وتحدثوا عن كواليسهم سويا فى المنزل .

كما تحدثت الفنانة ميمي جمال عن علاقتها بزوجها الفنان الراحل حسن مصطفى وتطرقت أيضا الى الحديث عن عودتها مجددا الى الفن بعد غياب دام لسنوات.

آخر أعمال ميمي جمال

يذكر أن آخر الأعمال التى شاركت فيها الفنانة ميمي جمال هو مسلسل «علاقة مشروعة» الذي شارك من خلاله بجانب عدد من الفنانين منهم ياسر جلال ومى عمر ومراد مكرم وبسنت شوقي ومحمود فارس وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعي.