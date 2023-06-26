ميمي جمال: أتمنى تقديم أوسكار لمنى زكي عن مجمل أعمالها

قالت الفنانة ميمي جمال، إنها عقب وفاة والدتها دخلت في حالة حزن شديدة، ولجأت إلى المهدات حتى تعرف تعمل لأن والدتها «كانت كل حاجة في حياتها» على حد وصفها.

ميمي جمال والمطبخ

وأضافت «ميمي» خلال الجزء الثاني من لقائها مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي ببرنامجه «واحد من الناس» على شاشة «الحياة»: أنا طباخة شاطرة، وكان حسن بيحب الكشك والرقاق، والملوخية من إيدي.

وتابعت أنها كانت تفكر في إنشاء دار مسنين للفنانين «الحمد لله أشرف ذكي عملها»، موضحة: «أنا لو في إيدي أوسكار أديه لمنى زكي عن مجمل أعمالها، وبحب شادية وفايزة أحمد، وصباح، وأنا غنيت في فيلم لصوص لكن ظرفاء مع عادل إمام».

ميمي جمال ودورها في علاقة مشروعة

وعن دورها فى مسلسل علاقة مشروعة، قالت إنها «راضية عن المسلسل وياسر جلال فنان كبير، ومي عمر عملت الدور كويس وما خفتش منه، وداليا هايلة والمخرج الأستاذ خالد مرعي متميز».

وعن محمد رمضان فأجابت ميمي جمال أنه فنان زكي ودءوب على شغله وعمل أدوار متنوعة كتير وأكيد ربنا هيكرمه.

واختتمت: «أنا بحب من أعمالي في التليفزيون الونش، وإيجار قديم مع شريف منير وعلاقة مشروعة، وفي المسرح نمرة 2 يكسب وعش المجانين، ودو ري مي فاصوليا، وفي السينما البعض يذهب للمأذون مرتين».