ميمي جمال: اشتغلت مكان سهير البابلي في مدرسة المشاغبين 15 يوما

قالت الفنانة ميمي جمال، إنها عملت في مسرحية مدرسة المشاغبين بدلًا من سهير البابلي لأنها أصيبت بمرض في عينها، والمنتج سمير خفاجي أصر أقوم بالدور حتى لا يتوقف العرض.

تفاصيل دور ميمي جمال في مدرسة المشاغبين

وأضافت ميمى خلال الجزء الثاني من لقائها مع الدكتور عمرو الليثي في برنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة: «أجريت 3 بروفات مع الملقن، واشتغلت مكانها 15 يوما، وسمير خفاجي كان بيصفق لي وقالي شطارة والله يا ميمي».

عمل ميمي جمال مع سمير غانم

وتابعت ميمى أنها عملت مع سمير غانم في المسرح كثيرا، ومثال على ذلك مشاركتها وزوجها الفنان الراحل حسن مصطفى معه في مسرحية «دوري مي فاصوليا»، متابعة: «لازم اللي يشتغل معاه يكون صاحي ومركز، وهو كان بيقول عليا عمود الكردان بتاع المسرحية».