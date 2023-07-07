ميمي جمال وعائلتها ضيوف برنامج «معكم منى الشاذلي» الجمعة (فيديو)

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها «معكم»، الفنانة ميمي جمال وعدد من أفراد أسرتها، عبر شاشة قناة «cbc» الجمعة المقبلة.

ميمي جمال وعائلتها ضيوف منى الشاذلي

نشرت الصفحة الرسمية للإعلامية منى الشاذلي عبر موقع الصور الشهير «إنستجرام»، البرومو الرسمي لحلقة الفنانة ميمي جمال والتي ظهرت فيها وهي تتحدث عن علاقتها بزوجها الفنان حسن مصطفى.

كما ظهرت الفنانة ميمي جمال خلال البرومو مع بناتها وأحفادها وتحدثوا عن علاقتهم مع بعضهم البعض في المنزل وتخلل هذا عدد من الألعاب الكوميديا التي جمعتهم وستذاع الحلقة يوم الجمعة المقبلة.

يذكر أن الفنانة ميمي جمال كانت قد عادت للأضواء مجددا الفترة الأخيرة وشاركت في عدد من الأعمال الفنية بعدما كانت قد ابتعدت لفترة حيث شاركت مؤخرا فى مسلسل علاقة مشروعة الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي لعام 2023 وشاركت فيه بجانب ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم وعدد آخر من الفنانين.