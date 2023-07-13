ارتفاع الحرارة جرس إنذار لسكان كوكب الأرض: «عالمنا على حافة الهاوية»

أصبح العالم أكثر سخونة مما كان عليه منذ آلاف السنين، الأمر الذي دفع صحيفة «واشنطن بوست» إلى القول إن هناك جرس إنذار يدق على كوكب الأرض، مشيرةً إلى أن صدى التحذيرات يتردد عبر جبال «فيرمونت» الغارقة بسبب الفيضانات، حيث سقطت كمية أمطار هائلة في يومين، وكأن السحب تمطر لمدة شهرين، في الوقت الذي اجتاحت فيه فيضانات شديدة كلاً من الهند واليابان.

تغير المناخ وكوارث الطقس

ويرى الباحثون إن الروابط بين تغير المناخ وكوارث الطقس واضحة تمامًا في هذه المرحلة، فعندما يكون متوسط درجة حرارة الكوكب أعلى، يمكن أن تصل موجات الحرارة إلى درجات متطرفة لم يسمع بها من قبل، وكان هذا هو الحال خلال موجات الحرارة الأخيرة في جنوب شرق آسيا وجنوب أوروبا وشمال إفريقيا ، وعندما تتجاوز درجات الحرارة حوالي 40 درجة مئوية، أو عندما تتفاقم بسبب الرطوبة الشديدة ، يصبح من الصعب أكثر فأكثر على أجسام الناس أن تبقى باردة من خلال التعرق، وبالنسبة للأطفال وكبار السن ، وكذلك العاملون في الهواء الطلق والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية موجودة مسبقًا ، يصبحون معرضون للخطر بشكل خاص.

ارتفاع الحرارة قد يتسبب في خسائر قاتلة

ونقلت الصحيفة عن جنيفر فرانسيس، باحثة المناخ، أن ارتفاع درجات الحرارة قد يتسبب في خسائر قاتلة، وقالت فرانسيس ، الباحثة البارزة في مركز وودويل لأبحاث المناخ: "نرى أن ارتفاع درجات الحرارة يتجاوز الدرجات التي يمكن أن تدعم الحياة، وأصبحت بعض الأماكن غير صالحة للسكن".وتابعت قائلة: "لا يهتم احد بتلك البيانات، وآمل أن يبدأ الناس في الاهتمام، فهذه الأشياء المرتبطة بتغير المناخ لا يجب أن تحدث، وكل ذلك مرتبط بحقيقة أننا نقوم برفع درجة حرارة الكوكب ".