عاصفة رعدية وأمطار غزيرة وحرائق تقطع الكهرباء عن آلاف المنازل بالنمسا

ضربت عاصفة رعدية قوية مناطق واسعة من النمسا، خلال الساعات القليلة الماضية، مصحوبة بأمطار غزيرة، أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل مع إلحاق ضرر كبير بالمباني والمزارع والغابات، وحدوث خسائر مادية فادحة في ولايات بورجنلاند، وشتابرمارك، والنمسا العليا، وسالزبورغ، وفي ولاية كارنتن.

تأثر حركة السكك الحديدية في ولاية كارنتن

وأشارت وكالة الأنباء الألمانية إلى أن الرياح القوية كانت سبباً في اقتلاع وسقوط الأشجار في المدن والغابات، وتم تدمير مساحات كبيرة من المحاصيل الزراعية مثل الذرة، وغمرت الطوابق السفلية للمنازل بمياه الأمطار المتراكمة، بالإضافة إلى حدوث انهيارات طينية، وإغلاق عدة طرق سريعة، مع تأثر العديد من خطوط السكك الحديدية في ولاية كارنتن، أكثر المناطق المتضررة جراء العاصفة الرعدية.

نشر 12 فرقة إطفاء في منطقة لينسن

وبينت التقارير التي صدرت عن إدارة فرق الإنقاذ بولاية بورجنلاند، أنه تم تنفيذ 80 عملية إنقاذ، قامت بها 37 فرقة إطفاء، أزالت الأشجار المتساقطة، مع العمل على تفريغ أقبية المنازل والطوابق السفلية من مياه الأمطار، وإعادة فتح الطريق، وتفريغ الطوابق السفلية من مياه الأمطار، مع نشر 12 فرقة إطفاء في منطقة لينسن.

انقطاع التيار الكهربائي عن 12 ألف منزل

وأوضح مركز الدفاع المدني في ولاية كارنتن أن العاصفة تسببت في التيار الكهربائي عن 12 ألف أسرة، بجانب معاناة 4000 منزل من مشاكل وصول التيار الكهربائي، حيث رصد المركز قيام قوات الإطفاء بنحو 350 عملية إنقاذ، وتم رفع الأشجار، التي تم اقتلاعها أو سقوطها على الطرق والمنازل والأسطح والسيارات وخطوط الكهرباء، بجانب وقوع صاعقة تسببت في حريق بغابة في ولاية سالزبورج.