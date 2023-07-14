مزاد علني على بدلة لطيفة بأغنية «بحب في غرامك».. سعرها وصل إلى 200 ألف دولار

بعد النجاح الكبير الذي حققته حلقات لطيفة مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج «معكم منى الشاذلي» على شاشة قناة cbc، وظهور لطيفة بنفس الزي الذي ارتدته منذ 30 عاما في فيديو كليب «بحب في غرامك»، أطلق جمهور لطيفة هاشتاج عبر تويتر يطالبون بعمل مزاد لشراء البدلة التي ارتدتها في الكليب، وأعادت ترتدائها مع منى الشاذلي.

سعر بدلة لطيفة يذهب للأعمال الخيرية

وتفاعلت النجمة لطيفة مع الفكرة، ونشرت المزاد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، ودونت «طب اهو»، ليشارك جمهورها بكثافة، إذ قررت أن تتبرع بالمبلغ للأعمال الإنسانية ودعم عدد من الجمعيات الخيرية، إذ كتبت عبر صفحتها على تويتر: «تفتكروا ‎مزاد بدلة لطيفه بكره يوصل لكام؟، ‎طب اهو، الليله وصل 200000 يا رب بكره يكبر ونقدر نساعد به الجمعيه الخيريه اللي فى بالى».

سعر بدلة لطيفة

ويصل سعر البدلة حتى الآن في المزاد إلى 200 ألف دولار بعد أن بدأ بمبلغ 5 ألاف دولار، وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع من الحلقة تقول خلاله لطيفة جملة «طب اهو» وهي تخلع جاكيت البدلة، بعد أن قال البعض إن البدلة ليست نفسها التي ظهرت بها في الكليب منذ 30 عاما، لأنها لم تكن مرتديه الجاكيت، مما جعلها تخلع الجاكيت على الهواء.

ونشرت لطيفة مؤخرا صورة جديدة من كواليس تصوير أحدث كليباتها، والذي تستعد لطرحه خلال أيام قليلة عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ولاقت الصورة تفاعل كبير من الجمهور، وأشاد بها الكثيرين.

الجدير بالذكر أن لطيفة تعيش حالة نشاط فني مكثف، إذ تستعد لطرح ألبومها الجديد لطيفة 2023 كما انتهت من تسجيل ألبوم مع زياد الرحباني، وتقوم بإحياء حفل ضخم يوم 13 أغسطس بمهرجان قرطاج.