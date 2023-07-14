500 شخص يشاركون في ماراثون جري بالإسكندرية.. «الرياضة أسلوب حياة»

أكدت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أنه تم تنظيم ماراثون جري في سبورتنج، بالتعاون بين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، حيث انطلق صباح اليوم من منطقة سبورتنج شرق الإسكندرية وشارك فيه 500 شخص من أعمار مختلفة، تحت شعار «الرياضة أسلوب حياة».

بناء الإنسان المصري

وأوضحت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية في تصريحات لـ«الوطن»، أن الماراثون تم تنظيمه تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ونفذته مديرية الشباب والرياضة، بالتعاون مع اتحاد شباب وطن، وانطلق صباح اليوم بهدف بناء الإنسان المصري، التي أطلقها القيادة السياسية ويعكس مدى اهتمامها بالشباب، والتي تتضافر جهود مؤسسات الدولة لتنفيذها، مما سيكون له الأثر البالغ على الإنسان المصري على كل المستويات، كما تخلل الماراثون عرض فني شعبي للأطفال.

المشاركة المجتمعية

وأشارت الدكتورة صفاء الشريف أن هدف مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية من المشاركات المجتمعية هو تفعيل دورها والتواجد الدائم في قلب المجتمع السكندري، لذلك تتعدد أنشطة الشباب والرياضة بالإسكندرية في مختلف المجالات على رأسها الأنشطة الرياضية إلى جانب الأنشطة الفنية والاجتماعية والاقتصادية.