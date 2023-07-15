لطلاب الثانوية العامة.. نصائح وشروط التقدم لأكاديمية الشرطة

يسعى عدد كبير من طلاب الثانوية العامة، إلى دخول أكاديمية الشرطة، بعد انتهاء المرحلة الثانوية، فهي حلم يراود الكثيرين، لذا يبحث الكثير عن كل ما يخص كلية الشرطة، لتعزيز وعي الطلاب بالمعلومات الخاصة بالشروط والاختبارات، التي يجب اجتيازها قبل دخول الكلية.

نصائح للراغبين في دخول كلية الشرطة

تقدم «الوطن»، نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة الراغبين في دخول كلية الشرطة، وهي كالتالي:

- الحصول على قسط من الراحة قبل يوم الكشف، والنوم بقدر كاف.

- ضرورة الحفاظ على النظافة الشخصية.

- غسيل الأذن والأنف عند طبيب مختص.

- الراحة التامة للعين قبل الكشف الطبي.

- الإفصاح عن أي مرض مصاب به أو العمليات الجراحية التي أجريها.

- تخفيف شعر الرأس وحلاقة باقي الشعر بالكامل.

شروط القبول بأكاديمية الشرطة

- لا بد أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.

- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

- وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة.

- ألا يكون سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

- أن يكون مستوفيًا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن.

- ألا يقل طول القامة عن 170 سم.

- استكمال شروط اللياقة الصحية والنفسية.

- أن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم، واختبارات اللياقة البدنية المقررة.

- ألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية.