لطلاب الشهادة الإعدادية.. تفاصيل التقديم في مدرسة الضبعة النووية الفنية

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قررت فتح باب التقدم للطلاب الراغبين في الالتحاق لمدرسة الضبعة النووية الفنية على أن يكون التقديم لجميع الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية من جميع مدن ومحافظات الجمهورية للبنين فقط دون تقدم أي طالب أجنبي أو حاصل على جنسية أخرى، ويقدم الملف النهائي في مقر المدرسة بالضبعة أو مديرية التربية والتعليم بمطروح.

موعد ونظام التقديم المدرسة النووية

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أنه جرى إتاحة تقديم الطلبات بالنظام الإلكتروني ويبدأ موعد التقديم بالمدرسة النووية من غداً السبت 2023/7/15 ويستمر حتى الخميس المقبل 2023/7/20.

مجموع الدرجات للتقديم بالمدرسة النووية

وأشار وكيل تعليم مطروح إلى أنه يفتح باب التقديم في مدرسة الضبعة النووية أمام الطلبة الناجحين في الشهادة الإعدادية هذا العام فقط، وأن يكون المتقدم حاصل على مجموع درجات لا يقل عن 260 درجة، بشرط حصوله على نسبة 95% في مواد العلوم واللغة الإنجليزية والرياضة.

شروط التقديم لطلاب مطروح

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إلى أن هناك شروط للطلاب المتقدمين من بينها الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الإعدادية، من داخل محافظة مطروح، ويتقدم بإفادة من خلال بيان نجاح للصفين الأول والثاني الإعدادي من المدارس التي كان مسجل بها الطالب بمطروح.

إجراءات التقدم لامتحان مدرسة الضبعة النووية

وأوضح وكيل تعليم مطروح أن وزارة التربية والتعليم اعتمدت جميع إجراءات التقدم للامتحان على النحو التالي:

- أن يقوم الطالب بتسجيل استمارة التقدم الإلكتروني عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- يبدأ فتح باب التقدم لمدرسة الضبعة النووية في الفترة من 15 وحتي 20 يوليو 2023.

- عقب تقديم الطالب إلكترونيا يقوم بطباعة استمارة التقدم على أن يوقع ولي الأمر عليها لتقديمها إلى أقسام شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار مع المستندات الأخري التي سيتقدم بها بملف وتتضمن 2 صور شخصية للطالب مع استمارة، وتقديم صورة من شهادة أو بيان نجاح الشهادة الإعدادية وصورة طبق الأصل من شهادة ميلاد الطالب، بجانب إيصال خدمة بـ100 جنيه للتقدم لأداء اختبار الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية، في البريد يحول على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بالبريد المصري أو حساب الصندوق في بنك مصر أو البنك الأهلي المصري.