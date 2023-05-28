لطلاب الشهادة الإعدادية.. شروط التقديم في مدرسة الضبعة النووية 2023

شروط التقديم في مدرسة الضبعة النووية 2023، وتفاصيل الدراسة وضوابط الالتحاق بها من أكثر التساؤلات بين أولياء الأمور وطلاب الثالث الإعدادي، تزامنا مع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 في عدد من المحافظات.

شروط التقديم مدرسة الضبعة النووية 2023

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية شروط التقديم مدرسة الضبعة النووية 2023 للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2023، كما يلي.

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- ألا يزيد السن في 1 أكتوبر عن 18 سنة.

- الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي عام وأزهري دور أول 2023.

- ألا تقل درجات الطالب في الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم عن 95%.

- عقد اختبار الإلكتروني للقبول بمدرسة الضبعة النووية 2023.

- يعقد الاختبار من دور واحد فقط ولا يسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد هذه الاختبارات المقررة.

- يحق للطالب الذي لم يتم قبوله في الاختبار التظلم خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ إعلان النتائج.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدرسة الضبعة النووية 2023

- شهادة الإعدادية 2023 مع إحضار صور منها.

- شهادة ميلاد الطالب مع إحضار صورة منها.

- صور شخصية للطالب.

- إثبات حسن سلوك وسمعة الطالب.

- صورة من البطاقة الشخصية لولي الأمر.

تفاصيل الدراسة بمدرسة الضبعة النووية 2023

تكون مدة الدراسة بمدرسة الضبعة النووية 5 سنوات، وتتيح المدرسة الإقامة الداخلية ويُسمح للطلاب بالنزول للإجازة نهاية الأسبوع يوم الخميس، ثم العودة للمدرسة في يوم السبت التالي، ويحصل خريجي المدرسة على دبلوم فني صناعي نظام 5 سنوات.