كل ما تريد معرفته عن مدرسة الضبعة النووية.. فرصة للالتحاق بالجامعات التكنولوجية 

تعددت مميزات مدرسة الضبعة النووية 2023، التي تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية «بنين فقط»، وفق مجموعة محددة من الضوابط، إذ تؤهل الطالب لمتطلبات سوق العمل من خلال تدريبه بشكل جيد على يد أساتذة متخصصين.

مميزات مدرسة الضبعة النووية 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مدرسة الضبعة النووية 2023 تهدف إلى إعداد وتخريج كوادر مؤهلة لسوق العمل، موضحة أن مدة الدراسة بها تصل إلى 5 سنوات، إذ يحصل خريجي المدرسة على دبلوم فني صناعي نظام 5 سنوات.

تقع مدرسة الضبعة النووية 2023 في مدينة الضبعة، أي بعد مدينة العلمين بمحافظة مطروح، ويُمنح الطالب إقامة داخلية بالمدرسة بمبنى سكني مجهز به مطعم وصالة مذاكرة وصالة رياضية، كما يسمح للطلاب بالنزول للإجازة نهاية الأسبوع يوم الخميس، والعودة للمدرسة في السبت التالي.

فرصة للالتحاق بالجامعات التكنولوجية

يمكن لخريج المدرسة استكمال الدراسة بكلية الهندسة أو إحدى الجامعات التكنولوجية التي توسعت فيها الدولة مؤخرا، منها على سبيل المثال جامعة بني سويف التكنولوجية والدلتا التكنولوجية وطيبة التكنولوجية.

التوسع في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل

وفي سياق متصل، قال الدكتور أحمد عبدالرشيد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة حلوان، إن وزارة التربية والتعليم بذلت مجهودات كبيرة لتطوير التعليم الفني في مصر، ما جعل بعض خريجي التعليم الفني قادرين على العمل في ضوء احتياجات سوق العمل المصري وبعض الدول الأخرى، كما أن الوزارة تعمل حاليا على زيادة عدد المدارس الفنية لاستيعاب أعداد كبيرة من المتعلمين خال الفترة المقبلة، لاسيما التخصصات التي يحتاجها سوق العمل في مجال الصناعة، والبتروكيماويات، والذكاء الاصطناعي، والمناهج الخاصة بالتعليم الرقمي التكنولوجي.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن وزارة التربية والتعليم اهتمت بتطوير مناهج التعليم الفني بما يلبي احتياجات سوق العمل، كما تسعى الوزارة إلى تنمية كفايات معلمي التعليم الفني بتخصصاته المختلفة كي يكون قادرا على تحقيق المخرجات المستهدفة من التعليم الفني تحقيقاً لرؤية مصر 2030 في الجمهورية الجديدة.