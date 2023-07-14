ضبط تاجر بسوهاج استولى على أموال المواطنين بدعوى توظيفها

استقبلت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بلاغا من 3 أشخاص يقيمون بمحافظة سوهاج بتضررهم من أحد الأشخاص، مقيم بجرجا في محافظة سـوهاج، أفاد بتلقي الأخير مبالغ مالية منهم لتوظيفها في مجال تجارة الأخشاب مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام المشكو في حقه بممارسة نشاطاً احتياليا على النحو المشار إليه مـكـنـه مـن الاستيلاء على مبلغ 1,5 مليون جنيـه مـن الُمبلغين وآخرين لم يتقدموا ببلاغات أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.