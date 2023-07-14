إقبال كثيف على مصيف بلطيم في «الويك إند».. 152 ألف زائر خلال اليوم

شهد مصيف بلطيم، اليوم الجمعة، زحاما شديدا تزامنا مع العطلة الأسبوعية، حيث توافد الآلاف من الزائرين والمصطافين على شواطئ المدينة الـ6، وخاصة شاطئ النرجس والزهراء لمصطافي اليوم الواحد، وذلك هربا من ارتفاع درجات الحرارة اليوم، بهدف الاستمتاع مع أسرهم وعائلاتهم بالبحر.

45 ألف مصطاف في مصيف اليوم الواحد

وأكد محمود الخطيب، مدير عام العلاقات العامة والإعلام في مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن مصيف بلطيم اليوم الجمعة كامل العدد بنسبة إشغالات بلغت 100% من الزائرين من كافة محافظات مصر، علاوة على توافد نحو 45 ألف زائر من مصطافي اليوم الواحد لقضاء «الويك إند».

152 ألف زائر في مصيف بلطيم اليوم

وأوضح أيضا أن نسبة إشغالات المصيف الدائمة بالشقق والشاليهات بلغت 107 آلاف مصطاف، علاوة على 45 ألف من زائري المصيف لليوم الواحد، بإجمالي 152 ألف مصطاف، قائلا: «إن شواطئ مصيف بلطيم مفيش فيها شبر فاضي»، وهو الأمر الذي نتابعه عن كثب جراء الإقبال الكبير من قبل المواطنين، والتنسيق الكامل مع غرفة عمليات ديوان عام المحافظة، وتوفير كافة سبل الراحة للوافدين بالمصيف، تنفيذا لتوجهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.