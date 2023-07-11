تطوير «البيتش باجي» لمساعدة كبار السن في مصيف بلطيم

قال محمود الخطيب، مدير عام العلاقات العامة والإعلام، بمصيف بلطيم، في محافظة كفر الشيخ، إنهم يسعون دائما لتقديم كافة سبل الراحة لرواد المصيف من كبار السن وذوي الهمم، وذلك للوصول إلي الشواطئ في راحه وأمان دون أي تعب، ولذلك فإن قسم الحملة الميكانيكية بالمصيف، صنع مقعدًا خلف «البيتش باجي»، لنقل كبار السن وذوي الهمم من وإلى الشاطئ بالمجان.

زحام شديد بمصيف بلطيم اليوم الثلاثاء

وأوضح «محمود»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصيف بلطيم يشهد زحامًا شديدًا لليوم الخامس على التوالي بجميع شواطئ المصيف، كما ينتشر عدد 100 منقذ لحماية المصطافين من أي حالات غرق.

تزايد أعداد الوافدين علي المصيف

وأشار أيضاً إلى أن مصيف بلطيم يشهد منذ يوم أمس توافد الآلاف من الوافدين لقضاء عطلة الصيف داخل أجواء وشواطئ المصيف الرائعة، وبلغت نسبة الإشغالات اليوم الثلاثاء 98%.