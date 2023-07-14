ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر بمطعم في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مدير مسئول عن محل للمأكولات كائن بدائرة قسم شرطة شبرا، ومقيم بمحافظة المنوفية لتخزينه لحوم مجهولة المصدر بمخزن دون ترخيص، خاص به كائن بدائرة القسم وبحوزته كمية كبيرة من اللحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بقصد طرحها بالمحل عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المخزن على 110 كيلوجرامات كبدة و80 كيلوجرام مخ و350 كيلوجرام دقيق، جميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن دون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها للزبائن المترددين على المحل لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.