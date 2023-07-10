«تموين الإسكندرية»: ضبط مواد غذائية فاسدة في حملات مكبرة بالعجمي

أكد المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أن حملات التموين لا تتوقف في جميع أحياء وإدارات التموين على مستوى المحافظة، لإحكام السيطرة على الأسواق والمحال والمصانع والشركات التي تعمل في مجال المواد الغذائية والتموينية، حفاظا على أرواح المواطنين من الأغذية الفاسدة ومجهولة المصدر من ناحية، وعدم الغش التجاري أو رفع الأسعار من ناحية أخرى.

مواد غذائية فاسدة

وقال وكيل وزارة التموين بالإسكندرية في تصريحات لـ«الوطن»، إن إدارة تموين العجمي برئاسة إبراهيم خلف، مدير الإدارة، وإشراف ريهام عبد القادر، رئيس الرقابة، ومحمد الشافعي، مفتش الإدارة، تمكنت خلال حملات بنطاق الإدارة من ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومخبزين لإنتاج خبز مدعم ناقص الوزن، ومخبز لا يعطي بون الصرف للمواطنين.

إنتاج خبز ناقص الوزن

وقالت ريهام عبد القادر، رئيس الرقابة بإدارة العجمي التموينية، إن الحملة أسفرت عن ضبط مواد غذائية فاسدة ومخالفات تموينية تمثلت في الآتي:

- 10جرادل جبنة قديمة زنة الجردل الواحد 14 كيلوجراما، بإجمالي 140 كيلوجرام جبنة قديمة دون بيانات ويوجد عليها حشرات وعفن.

- 4 أكياس مخلل دون بيانات.

- تحرير محضرين عدم الإعلان عن الأسعار.

- تحرير 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

- تحرير محضرين إنتاج خبز بلدي مدعم ناقص الوزن.

- تحرير محضر عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.