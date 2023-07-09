ضبط 700 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية في كفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، بإشراف اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، من ضبط كميات من عبوات المواد الغذائية، بعضها منتهية الصلاحية، بمدينة دسوق، وتم التحفظ على المضبوطات، وجارٍ العرض على النيابة للتحقيق.

ضبط 700 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بكفر الشيخ

كانت حملة برئاسة المقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بدائرة مركز كفر الشيخ، تمكنت من ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص، بمدينة دسوق، بحوزته 700 عبوة مواد غذائية متنوعة، منها عصائر، ومنتجات ألبان وبسكويت، وغيرها، منتهية الصلاحية وبدون فواتير، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة للتحقيق.

جولات ميدانية لمتابعة الأسواق

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجّه رؤساء المراكز والمدن بعمل جولات ميدانية، لمتابعة منافذ بيع السلع والمواد الغذائية، والتأكد من عدم مغالاة التجار وتوافر السلع وبيعها بأسعارها المقررة للمواطنين، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المحال التجارية ومنافذ البيع، لمواجهة الممارسات الاحتكارية للتجار، وضبط الأسعار، بما يتوافق مع توجيهات مجلس الوزراء، بتوفير السلع، وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار.