«تموين الإسكندرية»: ضبط مواد غذائية فاسدة في حملات ببرج العرب وحي وسط

تمكنت إدارة تموين وسط بالإسكندرية، برئاسة الدكتور عبد الله عثمان، مدير الإدارة، وإشراف أحمد هيبة، رئيس الرقابة، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، وحي وسط، وكذلك إدارة تموين برج العرب، برئاسة محمد العدوي، مدير الإدارة، من ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وعصائر منتهية الصلاحية في حملات مكبرة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بإحكام الرقابة على مخازن وأماكن تداول السلع الغذائية.

مصادرة المنتجات الفاسدة

وقال المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن العمل جار بشكل مستمر في تنفيذ الحملات التموينية على مستوى الإدارات التموينية بمختلف مناطق الإسكندرية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار ومصادرة وإعدام أي منتجات غذائية أو عصائر منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، للحفاظ على أرواح المواطنين وصحتهم، ومعاقبة كل من تسول له نفسه التلاعب من أجل تحقيق أرباح دون النظر لأي أضرار قد يسببها للمواطنين.

عصائر وألبان منتهية الصلاحية

وأوضح «سعد الله»، أن الحملات التموينية التي قام بها مكتب تموين برج العرب، تمكنت من ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية كالتالي:

- 32 علبة زبادي منتهي الصلاحية.

- 39 عبوة عصائر متنوعة منتهية الصلاحية.

- 14 زجاجة رايب منتهي الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

كما شن مكتب تموين وسط الإسكندرية حملات بنطاق الإدارة، أسفرت عن ضبط مخزن مواد غذائية دون ترخيص لأحد سلاسل السوبر ماركت، وتم تحريز الأصناف والكميات التالية:

- 174 علبة عصير طعوم مختلفة منتهية الصلاحية.

- 120 علبة سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على الحيازة.

- 33 علبة بسكويت وشيكولاتة ومعلبات منتهية الصلاحية.