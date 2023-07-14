ضبط 274 قضية مخدرات وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا المخدرات

ضبط 274 قضية مواد مخدرة بإجمالي 303 متهمين ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت 105,367 كيلو جرام.

كمية من مخدر البانجو وزنت 38,100 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 16,679 كيلو جرام.كمية من مخدر الهيدرو وزنت 15,040 كيلو جرام.

كمية من مخدر الشابو وزنت 2,835 كيلو جرام.

كمية من مخدرالإستروكس وزنت 1,300 كيلو جرام.‏

كمية من مخدر الآيس وزنت 1,067 كيلو جرام.

كمية من مخدر البودر وزنت 292 جراما.

6005 أقراص مخدرة.

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط 123 قطعة سلاح ناري بحوزة 104 متهمين، وذلك على النحو التالي:

7 بنادق آلية.

9 بنادق خرطوش.

5 طبنجات.

102 فرد محلي الصنع.

130 طلقة مختلفة الأعيرة.

10 خزائن متنوعة.

ضبط 220 قطعة سلاح أبيض.