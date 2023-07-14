أسعار اللحوم اليوم في المجمعات الاستهلاكية.. تبدأ من 120 جنيها

بعد مرور عدة أيام من عيد الأضحى 2023، وانتهاء مخزون اللحوم من الأضاحي التي تم ذبحها في العيد، بدأ الكثير من المواطنين في البحث عن أسعار اللحوم اليوم، حتى يتمكنوا من شراء ما يحتاج إليه المنزل من سلع غذائية، من المجمعات الاستهلاكية، التي توفر للمواطن كل ما يحتاج إليه بأسعار مخفضة حتى 20% عن السلع التي يتم بيعها خارج المجمعات.

وتحرص وزارة التموين على توفير جميع السلع في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، لتخفيف الأعباء على المواطنين، ونوضح من خلال هذا التقرير أسعار اللحوم اليوم في المجمعات الاستهلاكية، سواء كانت بلدي طازجة أو مستوردة أو مجمدة، والتي جاءت كالتالي:

أسعار اللحوم اليوم بالمجمعات الاستهلاكية

- يصل سعر كيلو اللحوم البلدية الطازجة إلى 260 جنيهًا.

- ويبلغ سعر الكيلو من لحوم الضأن الطازجة 220 جنيها.

- ويأتي سعر كيلو اللحوم المفرومة ليكون 190 جنيهًا.

- كما يصل سعر الكيلو من السجق إلى 190 جنيهًا.

- فيما يصل سعر كيلو اللحوم السودانية إلى 195 جنيهًا.

- كما يبلغ سعر كيلو البفتيك 195 جنيهًا.

- ويصل سعر كيلو الكبدة إلى 195 جنيهًا.

أسعار اللحوم المجمدة اليوم

- ويصل سعر كيلو اللحوم المجمدة إلى 120 جنيهًا.

- فيما يصل سعر كيلو اللحوم البرازيلي المجمد إلى 160 جنيها.

- بينما يصل سعر كيلو اللحم الهندي المجمد إلى 130 جنيها.

- أما بالنسبة لسعر كيلو الضأن المبرد، يصل إلى 250 جنيها.

- ويبلغ سعر كيلو اللحوم البتلو المجمدة 130 جنيهًا.

- كما يصل سعر كيلو لحوم الضأن المجمدة إلى 170 جنيهًا.

- وبالنسبة لسعر كيلو الكبدة المجمدة يصل إلى87 جنيهًا.

- كما يأتي سعر كيلو المفروم البرازيلي المجمد ليصل إلى 95 جنيهًا.