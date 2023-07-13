أسعار اللحوم اليوم الخميس.. «اعرف كيلو الكندوز بكام»

شهدت أسعار اللحوم اليوم الخميس، بأنواعها المختلفة، استقرارًا ملحوظًا داخل الأسواق نظراً لوفرة المعروض منها بعد عيد الأضحي المبارك، ويعتمد عليها الكثير من المواطنين بشكل أساسي في نظامهم الغذائي لأنها تحتوي على أهم العناصر التي يحتاجها الجسم من بروتين وفيتامينات بالإضافة إلى طعمها المميز.

أسعار اللحوم اليوم الخميس بالأسواق

واستقرت أسعار اللحوم اليوم الخميس، بالأسواق المحلية ومحلات الجزارة استقرارا واضحا، ويتراوح السعر ما بين 210 إلى 350 جنيها للكيلو حسب النوع، ويختلف السعر بحسب النوع كما يختلف السعر من مكان لآخر.

أسعار اللحوم اليوم الخميس 13-7- 2023

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 210 إلى 250 جنيها.

يتراوح سعر كيلو لحم الضأن ما بين 300 إلى 350 جنيها.

يتراوح سعر كيلو لحم الكندوز ما بين 260 إلى 350 جنيها.

يتراوح سعر كيلو اللحم المفروم ما بين 240 إلى 300 جنيه.

يتراوح سعر كيلو لحم كباب الحالة ما بين 260 إلى 320 جنيها.

يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 250 إلى 320 جنيها.

يتراوح سعر كيلو اللحمة المجمدة ما بين 130 إلى 170 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الكبدة البلدي ما بين 300 إلى 350 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الكبدة الضاني ما بين 230 إلى 260 جنيها.