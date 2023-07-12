استقرار أسعار اللحوم اليوم الأربعاء.. الكندوز تبدأ من 260 جنيها لكيلو

شهدت أسعار اللحوم الحمراء بأنواعها المختلفة اليوم الأربعاء 12- 7- 2023 استقرارا ملحوظا داخل الأسواق، نظرا لوفرة المعروض بعد عيد الأضحى المبارك، وتتميز اللحوم الحمراء بمذاقها الفريد وطعمها المميز فهي من أهم السلع الغذائية التي يعتمد عليها المصريون في الحصول علي البروتين والفيتامينات المختلفة.

أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأربعاء بالأسواق المصرية

واستقرت أسعار اللحوم، اليوم الأربعاء، بالأسواق المحلية ومحلات الجزارة، استقرارا واضحا، وتراوح السعر ما بين 210 و330 جنيها للكيلو حسب النوع، ويختلف السعر بحسب النوع كما يختلف السعر من مكان لآخر.

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 12-7- 2023

- يتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 210 و260 جنيها

- يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 330 و400 جنيه

- يتراوح سعر كيلو لحم الكندوز ما بين 260 إلى 330 جنيها

- يتراوح سعر كيلو اللحم المفروم ما بين 240 و300 جنيه

- يتراوح سعر كيلو لحم كباب الحالة ما بين 260 و330 جنيها

- يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 250 و350 جنيها

- يتراوح سعر كيلو اللحمة المجمدة ما بين 130 و170 جنيها

- يتراوح سعر كيلو الكبدة البلدي ما بين 300 و330 جنيها

- يتراوح سعر كيلو الكبدة الضأن ما بين 230 و260 جنيها