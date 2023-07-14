«تعليم مطروح»: 3112 طالبا يؤدون امتحانات الدور الثاني غدا

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بإنهاء الاستعدادات لانطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمطروح، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 19 يوليو الجاري والتي تبدأ غدا السبت بمادة اللغة العربية، مع المتابعة المستمرة والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتوفير مزيد من الراحة للطلاب والمراقبين.

3112 طالبا يؤدون الامتحان غدا

وقال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن 3112 طالبا يؤدون امتحان الدور الثاني غدا السبت أمام 32 لجنة على مستوى المحافظة في مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف، مع تمام استعداد المديرية والمتابعة المستمرة من خلال غرفة العمليات وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

توفير أجواء هادئة لأداء الطلاب الامتحانات

وأضاف وكيل الوزارة في بيان، أن «تعليم مطروح» حريصة على توفير أجواء آمنة وهادئة لأداء الطلاب الامتحانات مع الالتزام الكامل بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، حرصا على سلامة وصحة الطلاب وكل العناصر البشرية المشاركة في أعمال الامتحانات مع الالتزام بتوزيع 14 طالبا بكل لجنة فرعية لتحقيق التباعد الاجتماعي الآمن، وذلك وفقا للتعليمات الوزارية، وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مضيفاً أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعاونة وتشكيل غرفة عمليات رئيسية للمتابعة بمديرية التربية والتعليم، وربطها بغرفة عمليات المحافظة ومديرية أمن مطروح لتلقي أي شكاوى من اللجان الامتحانية وتذليل أي عقبات على الفور.

الانضباط والشفافية في امتحانات الدور الثاني

وأشار وكيل «تعليم مطروح» إلى أنه أكد على جميع المشاركين في أعمال الامتحانات خلال اجتماعه مع رؤساء اللجان أول أمس الأربعاء، بضرورة الالتزام بالأمانة المهنية والمصداقية والانضباط والشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

إجراءات فتح مظاريف الأسئلة

ولفت وكيل تعليم مطروح أنه جرى التنبيه على جميع رؤساء اللجان بضرورة اتباع الإجراءات الصحيحة أثناء عملية فتح مظروف الأسئلة والتأكد من أن المظروف سليم وأن أختام المطبعة السرية لم يتم العبث بها، لافتا أنه أوضح لهم أننا نواجه أزمة ضمير من قلة تحاول العبث بمستقبل الطلاب والأضرار بالعملية التعليمية.

إجراءات قانونية ضد الإخلال بالعملية الامتحانية

وأوضح أن تعليم مطروح على أتم الاستعداد لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يحاول الإخلال بأعمال الامتحانات، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة حال وجود أي إهمال و تقصير خلال مسار العملية الامتحانية.