«تعليم الغربية»: المدارس جاهزة لانطلاق امتحانات الدور الثاني

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية جاهزية مدارس المحافظة لاستقبال امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023، والتي ستبدأ غدا السبت.

وأكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن كافة الإجراءات والاستعدادات لامتحانات الدور الثاني تم الانتهاء منها، والمدارس جاهزة لاستقبال الطلاب والطالبات غداً، حيث يؤدي طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية لسنوات النقل امتحانات الدور الثاني بدءًا من غد السبت وحتى الثلاثاء 18 يوليو.

امتحانات الدور الثاني بمحافظة الغربية

وقال «حسن» في تصريحات لـ«الوطن»، إن طلاب النقل للمرحلة الثانوية يؤدون الامتحانات بدءًا من الأحد 16 يوليو وحتى الثلاثاء 25 من نفس الشهر، فيما يؤدي طلاب الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية الامتحانات بدءًا من السبت 22 يوليو وحتى السبت 29 يوليو.

كما أكد وكيل الوزارة أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية والكنترولات لتوفير الجو الآمن للطلاب أثناء سير الامتحانات، وحتى إعلان النتيجة، وضمان سرية طباعة الامتحانات وتأمين المطابع.

تعليمات مشددة لرؤساء اللجان

وشدد وكيل «تعليم الغربية» على مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية بعدم التصوير داخل اللجان، وكذلك عدم اصطحاب المحمول للطلاب والمعلمين، مع ضرورة إعلان الجدول في مكان ظاهر لجميع الطلاب، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحان بصورة طيبة، مع الحزم الشديد وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأشار إلى أن هناك تعاون بين مديرية التربية والتعليم خلال سير الامتحانات، مع جميع الجهات التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء والوحدات لإزالة كافة الإشغالات من محيط المدارس، وتأمين المدارس ومراكز توزيع الأسئلة من خلال مديرية أمن الغربية، والتأكد من استمرارية التيار الكهربي من خلال قطاع الكهرباء بالغربية خلال فترة سير الامتحانات.