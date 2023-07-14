انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالجيزة غدا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة انطلاق امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي «عام - لغات» الدور الثاني للعام الدراسي 2022/2023، غدا السبت 15 يوليو، وذلك بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في بيان، إلى أن امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى تستغرق 6 أيام، وتنتهي الخميس المقبل 20 يوليو.

عدد طلاب امتحانات الدور الثاني

وأكد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، في تصريحات صحفية، أن إجمالي الطلاب على مستوى المحافظة بلغ 29519 طالبا وطالبة، مقسم على 103 لجان، لافتا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أي شكاوى والعمل على حلها فورا.

مواعيد امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

وكشف «سلومة»، أنه سيؤدي الطلاب في اليوم الأول امتحان مادة اللغة العربية والخط، والأحد 16 يوليو امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والاثنين 17 يوليو امتحان مادة الهندسة، والثلاثاء 18 يوليو امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، والأربعاء 19 يوليو امتحان مادتي العلوم والتربية والفنية، لافتا إلى أن الامتحانات تنتهي الخميس 20 يوليو بمادة الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية.