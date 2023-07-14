تتيح الشركة المصرية للاتصالات للمواطنين فرصة دفع الفاتورة الخاصة بكل شهر بدء من يوم 14 في الشهر، كما حددت الشركة رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2023.

ونوضح من خلال هذا التقرير رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2023 والخطوات المطلوبة، بالإضافة إلى المنافذ التي يمكن دفع الفاتورة من خلالها، وفق الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، والتي جاءت كالتالي:

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2023

- يدخل الراغب في الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2023، للموقع الرسمي الخاص بالشركة المصرية للاتصالات من هنا.

- ثم يختار الأيقونة الخاصة بخدمة الاستعلام عن الفاتورة.

-إدخال كود المنطقة التي يسكن بها المستعلم.

- إدخال رقم الهاتف الأرضي.

- الضغط على الاستعلام عن الفاتورة.

منافذ دفع فاتورة التليفون الأرضي

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات للمواطنين فرصة سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو من خلال عدة منافذ مختلفة، والتي تتمثل في الآتي:

1- فروع سنرالات الشركة المصرية للاتصالات في كافة أنحاء الجمهورية.

2- كافة فروع البريد المصري في جميع المحافظات.

3- منافذ خدمة فوري.

4- ماكينات ATM لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي.

5- منافذ خدمة فودافون كاش.

6- منافذ خدمة أمان.

7- منافذ خدمة ممكن.

8- منافذ خدمة خدماتي.

9- منافذ خدمة مصاري.