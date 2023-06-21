أسعار باقات التليفون الأرضي 2023.. إحداها توفر دقائق بلا حدود

على مدار السنوات القليلة الماضية، كان للهاتف المحمول النصيب الأكبر من الاستخدام، إذ يتمتع بالكثير من المميزات التي تسهل استخدامه، ما جعل الشركة المصرية للاتصالات تحرص على تطوير خدمات التليفون الأرضي، حتى تسهل على عملائها استخدامه، الأمر الذي أدى إلى بحث المواطنين عن أسعار باقات التليفون الأرضي 2023.

وتختلف أسعار باقات التليفون الأرضي 2023، وفق مميزات كل باقة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الباقات، وفق الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات.

أسعار باقات التليفون الأرضي 2023

وتوفر الشركة المصرية للاتصالات عددا من الباقات المختلفة للمواطنين، وجاءت أسعار باقات التليفون الأرضي 2023 كالتالي:

1- باقة WE أرضي 20: تتيح الشركة للعملاء من خلال باقة We أرضي 20 عدد 120 دقيقة أرضي لشبكة وي إضافة إلى إظهار رقم الطالب، وتعد تلك هي الباقة الأساسية للخط الأرضي المنزلى.

2- باقة We أرضي 35: تتيح الشركة المصرية للاتصالات للمواطنين باقة We أرضي 35 جنيها، تمنح 2500 دقيقة أرضي وشبكة WE، بالإضافة إلى 1000 دقيقة لجميع المحافظات، وتتيح للعميل استخدام خدمة إظهار الرقم الأرضي.

2- باقة We أرضي 65: وتتيح باقة We أرضي 65 للعملاء فرصة الحصول على دقائق أرضي بلا حدود، إضافة إلى 250 دقيقة للشبكات الأخرى مع الحصول على خدمة إظهار الرقم، ويتم دفع مبلغ 65 جنيها شهريا.

شروط الاشتراك في باقات التليفون الأرضي 2023

- قيمة الاشتراك الشهري للباقات غير شامل الضريبة.

- تتيح الباقات للعملاء خدمة التتبع والتي تمكنهم من تحويل مكالماتهم الأرضي إلى أي خط أرضي أو WE موبايل.

- تتيح للعملاء خدمة إظهار رقم الطالب التي تتيح للعملاء معرفة رقم المتصل.

- دقائق الباقة يجري استهلاكها خلال نفس الشهر ولا يجري ترحيلها للشهر التالي.

- تطبق سياسة الإستخدام العادل لباقتي WE أرضي 35 و65 جنيها، (2500 دقيقة محلي أو لـWE موبايل + 1000 دقيقة محافظات).

- الدقائق الزائدة عن محتوى الباقة يجري احتسابها بالتعريفة العادية وتضاف قيمتها على الفاتورة التالية للعميل.

- عند الاشتراك في باقة WE أرضي 35 تتاح خدمة الاتصال بـ WE موبايل طبقا للإمكانية الفنية، وبالنسبة لعملاء WE موبايل المحولين بنفس أرقامهم من شبكات أخرى يمكنهم الاستفادة من مزايا باقة WE أرضي من خلال إتاحة خدمة الموبايل لجميع الشبكات.

- عند الاشتراك في باقة WE أرضي 65 سيتم إتاحة خدمة الموبايل لجميع الشبكات.