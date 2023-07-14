وائل الفشني ضيف احتفالية دار الأوبرا بالعام الهجري الجديد

تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر احتفالية فنية بمناسبة العام الهجري الجديد، تحييها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام ويحل عليها المنشد وائل الفشنى كضيف شرف ويشارك خلالها عدد من نجوم الغناء والإنشاد بالأوبرا، هم «أحمد حسن، نهى حافظ، أحمد العمري، أميرة أحمد، مصطفى النجدي، آيات فاروق، محمود هلال»، وذلك في الثامنة والنصف مساء الثلاثاء 18 يوليو على المسرح الكبير.

برنامج الأوبرا في احتفالية العام الهجري

يتضمن برنامج الأوبرا مجموعة مختارة من المؤلفات الروحانية التي كتبها كبار الملحنين بينها «إلى رحاب يثرب - طلع البدر علينا، يا محمد لـ عبد العظيم محمد، يا صلاة الزين لزكريا أحمد، مدد لعبد العظيم عبد الحق، الرضا والنور - سبحت صنع ربي لمحمد الموجي، مولاي إني ببابك لبليغ حمدي، أم النبي ولا إله إلا الله لجمال سلامة، حيوا ربيب العلا لسيد شطا، لاجل النبي لمحمد الكحلاوي، المسك فاح من التراث الصوفي والعمل الشهير قمر سيدنا النبي».

جدير بالذكر أن الأوبرا اعتادت تقديم احتفاليات فنية كبرى في مختلف المناسبات الوطنية والدينية والاجتماعية بمختلف مسارحها وشهدت إقبالا جماهيريا ضخما.