«ستر وعافية».. تنظيم قافلة تنموية شاملة بقريتي الطويرات والترامسة في قنا

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، تنظيم قافلة تنموية شاملة تحت شعار «ستر وعافية» يوم السبت المقبل، بقريتي الطويرات والترامسة، يوم الأحد المقبل، جاء ذلك خلال استقباله وفد ممثلي كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي ينظم القافلة، وذلك بحضور الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم.

تخصصات القافلة الطبية

وقال محافظ قنا، إنّ القافلة تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين، تشمل قافلة طبية تضم تخصصات «الباطنة - الرمد - الاطفال - أنف وأذن وحنجرة - نساء وتوليد - أمراض جلدية وتناسلية - عظام»، ويجري خلالها توقيع الكشف الطبي، وصرف الأدوية، وتحويل الحالات التي تحتاج للعمليات إلى المستشفيات، مضيفًا أن القافلة تتضمن أيضًا تقديم مساعدات اجتماعية كالمواد الغذائية والبطاطين، لحماية الأسر الأولي بالرعاية من برد الشتاء، وعمل أسقف لمنازل الحالات المستحقة، بجانب إقامة كرنفال للأطفال يوم السبت المقبل، بقرية الطويرات لتوزيع الهدايا عليهم وإقامة معرض ملابس لبيعها بأسعار مخفضة على مدار اليومين.

التمكين الاقتصادي

وأضاف «الداودي» أن القافلة تهتم أيضًا بالتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، المتمثل في تمويل بعض المشروعات التجارية المتعثرة والمساعدة في إقامة مشروعات جديدة، كما تستقبل القافلة، حالات الغارمات وسيجري عمل بحث اجتماعي لهن وفي حال استحقاقهن سيجري تقديم المساعدات لهن، فضلًا عن استقبال الحالات التي تحتاج إلى أجهزة تعويضية وسيتم عمل القياسات اللازمة لها تمهيدًا لتوفير الأجهزة التعوضية للمستحقين.

ومن جانبها، قالت ممثل التحالف الوطني، إنّ تنفيذ قوافل «ستر وعافية»، يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقًا لخطة الحماية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك التخفيف من وطأة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

يُذكر أن الكيانات المشاركة في تنظيم القافلة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، هي «جمعية الأورمان - مؤسسة صناع الحياة - مؤسسة صناع الخير - مؤسسة مصر الخير - مؤسسة أبوالعنين - مؤسسة العربي لتنمية المجتمع - بنك الطعام المصري - مؤسسة راعي مصر - مؤسسة بهية».