الكشف على 808 مواطنين في قافلة طبية مجانية ضمن «حياة كريمة» بقنا

كشف اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عن أن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية بركة التابعة لمركز نجع حمادي ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

الكشف على 808 مرضى

وأضاف الداودي أن القافلة الطبية نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد 808 مواطنين في 7 تخصصات طبية بواقع 185حالة أمراض باطنية، 177 حالة طب أطفال، 155 حالة أمراض جلدية وتناسلية، 84 حالة نساء وتوليد، 78 حالة طب وجراحة الفم والأسنان، 71 حالة جراحة عامة، 58 حالة تنظيم الأسرة فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 69 حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية .

خدمات طبية في قنا

قال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما 105 مواطنين.